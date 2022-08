Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi sul Torino

Tuttosport

Il giorno di Schuurs

Oggi arriva l’olandese. Centimetri e chili per la difesa del Toro

Come Vlasic, ha una famiglia di campioni: il padre Lambert è stato un fuoriclasse nella pallamano, la sorella ime è un’ottima tennista

Lukic è perdonato. In campo con la Lazio

Juric e i compagni hanno accettato il suo passo indietro, ma la società non è ancora intervenuta. Adesso si lavora sul rinnovo: però la cessione non è esclusa

Investire sui giovani la strategia giusta

Da Zima a Schuurs in un solo anno sono stati spesi 40,8 milioni di euro. L’olandese (13), Ricci (8,5) e Zima (5,5) rappresentano i costi più elevati

Miranchuk, che rabbia. Starà fuori 40 giorni

Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Per Vlasic la prima dall’inizio

La Gazzetta dello Sport

C’è la diga d’Olanda

Il Toro non si ferma: arriva Schuurs, regalo di Ferragosto

All’Ajax 9 milioni per il maxi difensore ex centravanti in una famiglia di sportivi

Lukic si scusa con la squadra. Lesione per Miranchuk

Da lunedì Sasa è tornato ad allenarsi. Per il russo un infortunio muscolare alla coscia destra. Vojvoda è recuperato