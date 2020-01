La rassegna stampa del 18 gennaio 2020: i titoli sul Torino

I titoli dei quotidiani che si occupano del Torino nella giornata della sfida dei granata al Sassuolo del Mapei Stadium: la rassegna stampa

La partita del Torino di oggi alle 18 sarà per i granata l’occasione di allungare la striscia positiva di questo 2020. Sui quotidiani in edicola il 18 gennaio le ultime di formazione sulla squadra di Mazzarri e su quella di De Zerbi ma anche il calciomercato, poco dopo il giro di boa. Da una parte il caso Verdi, che sembra chiuso viste le parole di Mazzarri, dall’altra il destino di Millico, di Falque, di Zaza ma anche quello di Bonifazi sul quale si è inserito il Sassuolo. Ecco i titoli sul Torino.

Tuttosport

-Verdi: soldi, scuse ma zero gol. Caso chiuso? Sì, se oggi l’ala farà la differenza

“Si è scusato, il problema è risolto”, garantisce Mazzarri. Che però oggi si attende una risposta anche in campo.

–Caccia alla quarta vittoria di fila. “Che trappola”.

Mazzarri teme l’ennesimo calo mentale del Toro. Poi riscrive la verità sul terreno di gioco disastrato

–De Zerbi: “Non mi lamento, io”.

La frecciata del tecnico del Sassuolo: “Da mesi mancano 5 o 6 giocatori ma non pè mai un alibi”. E oggi Berardi gioca.

Incredibile Millico: non è sul mercato, ma anche sì

Ha talento, in campo fa bene, i tifosi lo amano, ma il suo destino resta in bilico “per colpa” di Iago Falque e Zaza. Lo spagnolo aspetta offerte migliori rispetto a quelle della Spal e prende tempo. Su Bonifazi anche il Sassuolo.

La Stampa

Toro, effetto rimonta. Il Sassuolo vale l’Eurozona.

Oggi a Reggio Emilia granata con gli stessi punti di un anno fa

La Gazzetta dello Sport

– Coppia d’assi. Toro, Mazzarri vara la B&B Belotti-Berenguer per volare

Il tecnico granata si affida al Gallo davanti al giovane talento alla ricerca della quinta vittoria esterna del campionato