I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 19 febbraio 2022, nel post derby della Mole terminato 1-1

Tuttosport

-Belotti premia il Toro da derby

Il Gallo rimonta la testa di De Ligt, la Juve se la cava

-“Il mio ultimo? Non lo so: so che è stato grande”

Belotti: “Nel mio gol c’è tutto, meritavamo di vincere. Fuori ho sofferto, però ho guardato e imparato. Grazie Juric”

-Juric esalta Bremer ma elogia tutti: “Belotti? Mi ha detto che deciderà alla fine, io gli credo”

La Gazzetta dello Sport

-Gran Torino a casa Juve. De Ligt illude la Signora, Bremer anti-Vlahovic. Belotti tiene giù Allegri

Granata dominanti: più possesso palla e più aggressività Dusan cancellato dal brasiliano. Male il tridente bianconero

-Bremer un muro. Riecco Belotti. Due leader per lanciare il riso finale

Il Gallo torna al gol 111 giorni dopo l’ultimo centro e 82 dopo l’infortunio. Il difensore brasiliano uscito per crampi autore di una gara maiuscola

La Stampa

Derby alla pari

Partita equilibrata: Juve avanti subito con De Ligt, poi subisce il Toro che gioca meglio e nella ripresa segna con Belotti