Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Questo è molto più che un derby

Juric: “Spietati e tosti, Torino è granata”

“In città pare ci sia una sola squadra. Allegri? No, non deve dirmi grazie per la Champions”

Allegri: “Juve, stesso spirito. E’ più difficile”

“Con il Chelsea è stata una bella prestazione ma si può fare di più. Per loro è la gara della vita”

Toro in verticale con Pobega. Juve Kean largo per colpire

L’analisi tattica di Balzaretti: “I granata pericolosi con i cross delle fasce, i bianconeri a campo aperto”

La Maratona ci crede

Oltre 300 tifosi in marcia sotto lo stadio mentre il Toro si allena. Cori, bandiere e fumogeni: era da anni che non si respira un’aria così sul fronte granata prima di un derby. Il saluto dei giocatori emozionati, all’uscita

La Gazzetta dello Sport

Derby della rinascita

E’ un Torino-Juve da tutto esaurito. Tanto entusiasmo e Brekalo-Chiesa

Match alla pari, 8 punti a testa in classifica. A confronto i due attaccanti più in forma. Sullo sfondo c’è una città in ripresa

Toro-Juve è una questione… genetica

Juric carica il suo popolo: “Qui a Torino si tifa granata”

L’allenatore è già nel cuore della gente: “La spinta del pubblico è importante e contro la Juve voglio sentirà di più”

Allegri ricrea il DNA bianconero: “E’ più difficile del Chelsea”

Errori vietati e pieno controllo del gruppo: Max sta ritrovando i comandanti juventini

Il Corriere dello Sport

Stazione di ripartenza

Dopo la vittoria contro il Chelsea, bisogna battere il Toro di Juric per rientrare nella corsa scudetto. Max atteso poi da Roma e Inter