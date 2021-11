I titoli sul Torino nella rassegna stampa di domenica 21 novembre, vigilia della sfida tra i granata e l’Udinese

La Gazzetta dello Sport

L’appello di Vanja. Milinkovic convoca i tifosi: “Toro, con lo stadio pieno ripartiamo così”

Tuttosport

– Milinkovic alla Djokovic: “Torino è granata, si sa”

Il portiere serbo, appassionato di tennis, si ispira a Nole e si consegna a Juric: “Per lui in qualsiasi ruolo, anche di testa come un centravanti. Tifosi, tutti allo stadio”

– Al Fila ritorna lo stress Covid

Giro di tamponi per precauzione: l’ansia cresce

–Speranza Sanabria, Praet precettato in panchina?

Juric dovrebbe affidarsi a Belotti e per la trequarti conta su Brekalo e Pjaca più Linetty, ma forse recupera anche il belga