La rassegna stampa sul Torino divenerdì 19 novembre 2021: ecco i titoli dei principali quotidiani

Tuttosport

Cairo imbottiglia Vagnati

Gennaio bollente. Sei da dare via prima dei rinforzi

L’unione dei club per il 5 dicembre

“Comitato difesa del Toro”: nuove adesioni

L’ascesa di Vanja: dallo scetticismo alle sirene laziali

Milinkovic-Savic pareva un titolare a tempo: invece è arrivato fino alla Nazionale. Assieme al fratello nella prossima stagione?

Sanabria, ansia e speranze. Djidji operato, ma gioca!

Fastidio alla coscia, oggi esami per il paraguaiano. Solo affaticamento? Nuova frattura al naso per il difensore

La Stampa

Rodriguez, Praet, Sanabria: la sosta ha portato cattive notizie per il Toro

Lesione per lo svizzero. Il belga out