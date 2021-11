I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, 18 novembre 2021, a quattro giorni dalla sfida contro l’Udinese del Grande Torino

Tuttosport

-Pobega porta a Krunic. Canale aperto col Milan: doppio affare

I discorsi sul prestito rossonero rimettono in orbita granata un giocatore a lungo inseguito, efficace sia in mediana che sulla trequarti con idee, assist e gol in dote

-Praet, guai da 2 anni: rischia un lungo stop

Edema muscolare, tempi di recupero di nuovo incerti: 20 giorni?

-Verdi ci spera ancora ma se non avrà spazio è pronto a partire

La Gazzetta dello Sport

Rilancio Toro. Ritrovare gol, gioco e punti. Carica Juric per ripartire

Contro l’Udinese il tecnico prepara la svolta ma deve fare i conti con l’infermeria