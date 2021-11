La rassegna stampa sul Torino di oggi, mercoledì 17 novembre 2021: ecco i titoli dei principali quotidiani

Tuttosport

Pobega e Belotti, voglie di Toro

Se Kessie rinnova restare con Juric sarà un’opzione. “Colpe e amarezza”, il flop Italia diventa stimolo granata

La maledizione delle vele

Le pretese Ventura, ma poi non fece in tempo a usarle. Già dopo un anno iniziarono a rompersi, in estate andranno smantellate

“Riscatto Brekalo”

L’agente del croato: “Torino la scelta giusta, lui è felice. Dopo Natale parliamo di futuro”

La Gazzetta dello Sport

Il Toro in Pjaca

Marko al massimo, ora Juric ritrova gol e tanta fantasia

Praet affaticato ma non c’è lesione muscolare