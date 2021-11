I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 23 novembre 2021, all’indomani della vittoria sull’Udinese della squadra di Juric

La Gazzetta dello Sport

Questo Toro sa volare. Brekalo-Bremer, l’Udinese ci prova ma la battaglia è dei granata

Terza vittoria di fila in casa per Juric, che sale a 17 punti: i bianconeri al 91’ sfiorano il pareggio, decisiva la parata di Milinkovic

-Juric: “Voglia e cattiveria. E possiamo crescere”

“Dovevamo chiuderla, siamo una squadra interessante. A Belotti manca soltanto il gol”

Tuttosport

Alè Toro: di classe e di rabbia. Magia di Brekalo e urlo di Bremer. Poi super Vanja

Forestieri-gol regala il solito finale d’ansia, ma la meritata vittoria della ripartenza arriva

-Lo spirito di Juric: “Tosti, ma voglio più cinismo”

-Bremer goleador record: “Studio al Fila e colpisco”

Nessun difensore ha segnato di più in Europa nell’anno solare: 6 reti: “Ci tengo”