I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, due giorni dopo la vittoria con l’Udinese

La Gazzetta dello Sport

Il Toro che cresce. Da Lukic-Brekalo al top Belotti. Adesso Juric ha tante armi in più

La Stampa

-Non solo trequartisti Praet e Brekalo attacco e regia del Toro

Virtù ma anche piccolo difetto: ai granata manca la capacità di gestione

-“La scoperta più grande” Djidji, il gladiatore inatteso

Per Juric il difensore franco-ivoriano è diventato una pedina inamovibile della difesa granata

Tuttosport

-Milinkovic-boom: il patto con Juric, punizione-premio

Vanja vuol segnare: se capiterà l’occasione, in svantaggio a tempo quasi scaduto o a vittoria acquisita, potrà cercare il gol su piazzato. E tanti ora gli chiedono scusa

-“Il mio super gol provato al Fila”

Brekalo: “Bravo Belotti a darmi quel pallone”