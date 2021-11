La rassegna stampa del 25 novembre 2021: ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino

Tuttosport

Futuro Toro: Belotti ora ci pensa

Gioco e ambizioni: il Gallo sedotto dalla cura Juric

Verdi va verso il recupero

Per domenica è difficile il rientro di Mandragora e Ansaldi

Zero punizioni-gol da quasi cinque anni: l’ultima la subì Juric

Il Toro non segna su piazzato diretto in porta dal maggio 2017: Ljajic contro Juve e Genoa

Tra Lebron, Mandela e Schweinsteiger

Alla scoperta di Tommaso Pobega: basket e libri, risotti e birra con qualche idolo speciale

La Gazzetta dello Sport

Toro, difesa gigante

Scatto bremer, leader goleador. Milinkovic show, parate e assist