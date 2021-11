I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 26 novembre 2021, a due giorni dalla sfida contro la Roma

La Gazzetta dello Sport

Nel segno di Brekalo. Mai così tanto in gol: avvio boom nel Toro, è l’asso in più di Juric

Il trequartista è decisivo anche sotto porta. Ha già firmato tre reti, ormai è intoccabile

Tuttosport

-Juric-Mou: amici mai. “Non mi ha ispirato e non mi piaceva più”. Ivan, ora lo sfiderai

Domenica il primo scontro tra allenatori: “Dobbiamo fare punti contro i top team come la Roma”. Quando il croato disse: “Mourinho è molto intelligente, ho letto i suoi libri ma non gli ruberei niente”

-I post, i guai con Juric. Tra Roma e Kumbulla

Izzo, asso sprecato

-Stojkovic, fine di un caso spinoso. Brusca rescissione e tanti saluti

Il giovane trequartista serbo ha deluso sia Juric che Coppitelli