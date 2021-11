I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 29 novembre 2021, all’indomani della sconfitta di Roma

Tuttosport

-Lo special di Roma è Abraham. Toro: che beffa! Dramma Belotti e ko immeritato

Gallo spuntato e poi infortunato. I granata concludono il doppio dei giallorossi, ma manca la zampata vincente

-Il Gallo può stare fermo fino a 3 mesi. Stop pure per Djidji

Lesione alla coscia per Belotti, che deve essere aiutato a uscire dal campo. Guai fisici anche per il difensore, Buongiorno e Singo

–Singo, moto continuo

Buongiorno stecca, Zaniolo c’è

-Juric amaro: “Non si riesce a svoltare”

“Giochiamo bene, ma i punti sono pochi. Per crescere ci servirebbe altro: a certi livelli non ci siamo ancora

La Gazzetta dello Sport

Juric: “Spiace perdere così”. Belotti rischia un lungo stop

Il tecnico serbo: “Dovevamo essere più bravi a fare gol ma stiamo crescendo. Il Gallo? Si è stirato di brutto”

-La Roma spietata blinda il quinto posto. Toro, un’altra bella prestazione ma niente punti

La Repubblica

Juric infastidito: “Anche a Roma al mio Toro è mancato qualcosa”

Il tecnico e la sconfitta: “Abbiamo dato un senso al gioco ma dobbiamo ancora migliorare”. “Il mercato di gennaio? Di solito offre poco”. Belotti oggi capirà l’entità dell’infortunato

I 4 minuti da incubo di Buongiorno. Si salvano Singo e Milinkovic-Savic