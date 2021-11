I titoli sul Torino di oggi, 30 novembre, nella rassegna stampa: granata tra infortuni e gara contro l’Empoli

La Gazzetta dello Sport

Il Toro perde ancora Belotti: anche stavolta sarà lungo stop

Lesione muscolare importante alla coscia destra: oggi l’ecografia

Tuttosport

-Belotti, sì lesione: Toro, la speranza, ko “solo” due mesi

Ieri i primi controlli, oggi nuovi esami e la diagnosi precisa. Come detto da Juric si parla di brutto stiramento, non di strappo

-Mercato, ora serve anche un attaccante

Sanabria non potrà reggere da solo tutto il peso del reparto offensivo: Vagnati al lavoro. Zaza finora non hai convinto. Così spunta una nuova idea: chiedere Pellegri al Milan

-E c’è il buco sulle fasce

Vagnati sta già cercando un esterno di spinta. Però dovrà anche sfoltire

La rassegna stampa sul Torino