I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, vigilia di Torino-Empoli

La Gazzetta dello Sport

-Il rilancio di Sanabria. Toro in cerca di gol, Tonny garantisce un attacco di qualità

Il paraguaiano dopo la sosta per le nazionali è partito dalla panchina: ora è pronto a un ruolo da titolare. C’è anche Zaza che spera di incidere

-Belotti, lesione di 2 grado: starà fuori più di due mesi

Anche Djidji ha riportato un infortunio all’adduttore destro: salterà minimo due gare

Tuttosport

-Sanabria, riscossa Toro. Juric lo considera ideale, poi un rinforzo a gennaio

Movimenti, interscambi, giocate palla a terra: il paraguaiano ha dimostrato di sapersi inserire bene negli schemi di Ivan

-Belotti torna a metà febbraio, se va bene. E Djidji fuori un mese

Previsioni confermate: lesione di secondo grado. Cure, piscina e lavoro a parte per due mesi. Poi dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo