I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 2 dicembre 2021, giorno della sfida tra il Torino e l’Empoli

La Gazzetta dello Sport

Toro, caccia al poker. Juric punta su Pjaca per la quarta vittoria consecutiva

Non c’è Belotti e il tecnico rilancia il croato. «Mercato? Quello di gennaio non mi piace»

Tuttosport

“Buon compleanno Toro”

-“Battere l’Empoli. Domani dobbiamo festeggiare i 115 anni. Belotti è un giocatore come gli altri, se si fa male Djidji è uguale”

–Inviti e strali: “Sì a rinforzi ma di qualità”

-Per Mandragora e Ansaldi tanti dubbi sui tempi di recupero

Rassegna stampa Torino