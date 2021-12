Ecco i titoli dei quotidiani sul Torino, dopo il pareggio contro l’Empoli per 2-2: la rassegna stampa del 3 dicembre 2021

Tuttosport

Il Toro vede rosso e s’inginocchia

Espulso Singo, l’Empoli carica e rimonta 2 gol

La notte della storia granata

Sugli schermi i protagonisti dei 115 anni del Toro: applausi e cori per tutti, fischia Cairo. Stasera evento al Museo del Grande Torino

La difesa di Juric: “Doppia mazzata ma si è lottato!”

“Peccato per l’espulsione e il gol incassato subito dopo. Primi 30′ spettacolari: gli avversari futuri avranno visto”

Bremer è senza paura

Lukic universale, Praet opaco

Pjaca è mezza felicità

Dopo aver superato gli infortuni parte titolare, segna un supergol ma al 32′ viene tolto per il rosso a Singo. Il Toro ha bisogno delle sue invenzioni per animare il gioco, che è pericoloso solo con le incursioni sulle fasce

La Stampa

Conto in rosso

Toro sopra di 2 gol, l’espulsione di Singo al 32′ rovina i piani: pari con l’Empoli

La Gazzetta dello Sport

Toro rimontato: festa a metà

Granata in fuga con Pobega e Pjaca. Il rosso a Singo rianima l’Empoli che trova il pari