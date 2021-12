I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 6 dicembre 2021: stasera il posticipo dei granata a Cagliari

La Gazzetta dello Sport

-Un’occasione Toro. Juric spinge Sanabria al gol: “Ha le qualità, deve segnare”

La punta è a secco dal 22 ottobre: “Tonny ci fa giocare bene, ma…”

-Mazzarri, il dolce ex: “Il granata è sempre nel mio cuore”

Il tecnico, oggi al Cagliari, è rimasto in buoni rapporti col Torino: “Non dimentico

Tuttosport

-Juric protegge i suoi ma ammette: “Voglio di più”

“Questo gruppo mi piace molto, malgrado difetti e limiti. Sono venuto per costruire qualcosa di importante”

-Il Mazzarri ferito: “Voglio ricordare solo le cose belle”

In difficoltà anche a Cagliari, il tecnico rivendica i buoni risultati in granata… e Bremer: “Ma ora devo salvarmi”

-“Ridateci il Toro e il Fila”

Mille persone alla manifestazione di protesta contro la gestione Cairo