I titoli sul Torino nella rassegna stampa di martedì 7 dicembre 2021, all’indomani del pareggio sul campo del Cagliari

La Gazzetta dello Sport

-Toro, si può fare di più

Pari a Cagliari, Joao Pedro salva Mazzarri, granata spreconi

– Il dopo partita, Juric

-“Gioco, passo indietro, nel finale 3-4 palle gol andavano sfruttate”

Il tecnico granata: “La stanchezza si è fatta sentire L’obiettivo quest’anno è dare stabilità e identità”

Tuttosport

-Toro, un’altra vittoria buttata. Super Joao Pedro, anche per Mancini

La sua rovesciata castiga gli incredibili sprechi granata, salva Mazzarri ma dà un altro segnale al ct. Ma Juric non svolta ancora

-“Ancora rimpianti e vedo stanchezza. Però resistiamo”

Juric ammette: “Passo indietro: stiamo facendo fatica e sono aumentati gli errori”

-Linetty e Kone: altri guai

Infermeria piena: emergenza anche per la sfida di domenica col Bologna