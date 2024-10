La rassegna stampa di oggi, 20 ottobre 2024

I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, lunedì 21 ottobre: il punto dopo la sconfitta contro il Cagliari

La Gazzetta dello Sport

Stop Toro, Nicola sale

I granata si buttano via in 4′. Cagliari prima gioia in casa

Vanoli: “Disattenzioni sì, ma che errore arbitrale…”

Il tecnico del Toro chiarissimo: “Primo gol preso per una svista incredibile, ma serve migliorare”.

Tuttosport

Sbando Toro firmato Cairo

A Cagliari 3° KO di fila dopo il flop in coppa. I disastri in difesa colpa dell’ennesimo mercato sconcertante: i tifosi non ne possono più.

Toro e Cairo senza difesa. Tifosi furiosi

3ª sconfitta di fila (più la Coppa): prospettive inquietanti al netto di una prova orgogliosa e sfortunata.

“Troppi errori, sì. Ma se in estate cambia tutto…”

Il tecnico rimarca le cose positive, però ricorda: “Ho dovuto rifare la difesa”. Quel rimpianto per Ricci.

Riecco Vanja saponetta. Da Coco zampata ferale

Ricci si salva al pari di Lazaro, Vojvoda sbaglia troppe giocate. Piccoli lotta, Marin per la svolta.

“Volevamo vincere per Duvan”

“I gol presi nella ripresa in quattro minuti devono farci riflettere. Sto bene, che orgoglio la fascia”.