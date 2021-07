Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Il calciomercato e gli allenamenti nel ritiro di Santa Cristina Valgardena sono gli argomenti principali sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei giornali in edicola quest’oggi.

Tuttosport

Mandragora convoca Belotti

“Lo aspettiamo ci aiuterà tanto”

“Non vediamo l’ora di riabbracciarlo, per ripartire tutti assieme. La mia grinta? Questi tifosi meritano grinta”

E su Ola Aina cadde la rabbia di Juric: “Ci sei o non ci sei?”

L’esterno nigeriano ha qualità, ma anche con Ivan ogni tanto si… addormirà in campo. Il tecnico lo ha già preso di petto

Il calcio donne va a Cairo: e lui ci ripensa per il Toro

Campionato e Coppe in esclusiva (e in chiaro) su La7. Finalmente un progetto granata?

Baloncieri: cimeli salvati. Quella statuetta del 1928

Ritrovati premi per lo scudetto, foto e documenti a 35 anni dalla morte del campione del Toro: merita dei Ballarin

La Gazzetta dello Sport

Mandragora. E’ il leader del Toro e sogna il Mondiale da vice Jorginho

Fedelissimo di Juric, è al centro del gioco: “Di lui colpisce la cura di ogni dettaglio”

Caso Lazio-Torino la procura federale archivia i granata: “Azioni corrette”

Demolite le valutazione del giudice Sandulli che aveva getto ombre. Il club ha agito rispettando le leggi.