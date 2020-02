La rassegna stampa di oggi, 25 febbraio 2020 - Toro.it

I titoli sul Torino dei quotidiani in edicola martedì 25 febbraio 2020: la rassegna stampa sulla squadra granata di Moreno Longo

La sfida col Napoli, la preparazione al Filadelfia, la situazione dell’infermeria e le idee di Moreno Longo in vista del delicato match del San Paolo, dopo il rinvio della gara casalinga contro il Parma (che potrebbe essere recuperata o il 4 o l’11 marzo). Questi i temi maggiormente trattati dai quotidiani che parlano della squadra granata, attesa dal confronto con il Napoli di Gattuso.

–Che scintille al Fila. Nasce il Toro da combattimento.

Partita vera, botte comprese: Rincon ferito. E Var negli spogliatoi per un gol annullato a Belotti: che proteste!

-E Millico spera almeno in Napoli

Il giovane dovrà convincere Longo a lanciarlo

-Udinese sabato 7 per il Parma l’11?

Coi friulani forse non più lunedì 9 ma due giorni prima

–Toro all’attacco in aiuto a Belotti. Rilancio Edera, Zaza ci riprova.

Longo ha deciso: sempre 2 punte. I due Simone scalano le gerarchie

-Rincon, botta nella partitella. Ma il Napoli non è a rischio

Al Robaldo si scaldano i motori. La cittadella del Toro prende forma

Si stanno intensificando i sopralluoghi delle aziende interessate alla ricostruzione del centro sportivo giovanile granata