I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 27 agosto 2022: è il giorno della sfida alla Cremonese

Tuttosport

-“Il Toro ha un’identità. Ora c’è tanto da fare per migliorare la forza”

Il tecnico granata: “Contro la Cremonese sarà una gara completamente diversa rispetto a quella con la Lazio”

-Sanabria e trequarti. Più lavoro per stupire

La ricetta del tecnico

-Proseguono i lavori al Fila e al Robaldo

-Cresce l’entusiasmo: Cremona sarà granata

Dopo gli 11301 paganti della partita con la Lazio, oltre 1500 tifosi questo pomeriggio allo Zini

La Gazzetta dello Sport

Juric alza il ritmo. Vlasic dà la carica. Potenza, estro, gol per un Toro rock

Il croato a caccia della prima rete in AIl tecnico: «Fisicamente è tra i migliori»