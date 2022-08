I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 29 agosto 2022: tra calciomercato e campionato

Tuttosport

-Praet fino all’ultimo. Il belga prioritario per Juric, il Torino lo tratta senza sosta

Il trequartista è la prima necessità, dopodiché restano in ballo le soluzioni per il difensore (va piazzato Izzo) e la mezzala (Ilkhan deve crescere)

-Verdi: pure il Lecce. Monza forte su Izzo

-Uno Juric mai visto. Lui fa bene al Toro, il Toro fa bene a lui

-E’ neogranata e giovane ma pare un veterano: è Schuurs

Al suo debutto in granata ha conquistato Juric

La Gazzetta dello Sport

Trequarti di nobiltà. Ecco Radonjic e Vlasic, la coppia che accende il Toro.

Accelerazione e potenza,primi gol per entrambi in A. Salto di qualità in attacco: Juric ora sta nei piani alti

– Il gigante Schuurs è già una certezza. Muro invalicabile

La Serie A dà il benvenuto a un nuovo protagonista:a Cremona ha vinto tutti i duelli aerei, il 90% dei totali.Partita splendida: il Toro ha trovato l’erede di Bremer