I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 30 agosto 2022: tra mercato e Atalanta, prossima avversaria

Tuttosport

-Praet è più vicino al Toro

Al Leicester 8.5 milioni. Spunta Moutoussamy, è il mediano del Nantes

-Pirlo vuole Verdi per il Karagumruk

L’ex tecnico della Juve pensa al trequartista granata per rinforzare la squadra turca

-Juric contro Gasperini

Non chiamiamoli più l’allievo e il maestro

La Gazzetta dello Sport

Linetty, ora sei da Toro. È il motore granata. Ha scalzato Lukic e conquistato Juric

Il polacco titolare per tre partite di fila. E il tecnico lo elogia: «Se lo merita»

Corriere Torino

Il gigante del Torino

Decisivo contro Monza, Lazio e Cremonese. Vanja Milikovic-Savic si è ripreso la maglia