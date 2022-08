I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 26 agosto 2022: la trasferta di Cremona e il mercato

La Gazzetta dello Sport

-Toro, Rodriguez nuovo capitano. Sulla scia di Cravero e Glik

Vuole entrare nel cuore dei tifosi come hanno fatto i due difensori

Tuttosport

-Praet allo scoperto. Il belga al Leicester: “O gioco o via”. Missione Dobvyk

Il trequartista vuole partire per non perdere il Mondiale. Ieri un osservatore granata a Lamaca per l’ucraino

-Lukic: c’è il rinnovo per altri tre anni prima del Mondiale

-Miranchuk, l’obiettivo è il Napoli

-Izzo, adesso spunta anche il Monza

Non c’è solo l’ìUdinese per il difensore. Per Verdi si sono fatte sotto Salernitana, Bologna e Verona