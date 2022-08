I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 agosto 2022: mercato e un occhio alla sfida contro la Cremonese

La Gazzetta dello Sport

-Toro, spinta in fascia. Sarà staffetta sugli esterni. Vojvoda rimonta Aina, sfida Singo Lazaro

Per la prima volta sono disponibili tutte le quattro frecce. Ora Juric potrà alternarle durante la partita

-Pellegri-Sanabria, ballottaggio in attacco

Tuttosport

-Telefonata al Milan per Pobega. E Barrow chiama il Toro!

Vagnati e Massara: nuovo prestito. L’agente della punta: “I granata lo vogliono ma il Bologna chiede troppo”

-Per Zaza si fa avanti il Parma

Izzo all’Udinese: si può fare. La moglie di Verdi cita Gaber: “Non si muove una foglia”

-Quante scelte dietro: Toro mai così blindato

Djidji, Schuurs, Rodriguez, Buongiorno e Zima: una difesa con molte alternative