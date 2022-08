I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 23 agosto 2022: calciomercato e campo, con vista sulla Cremonese

Tuttosport

-Toro, doppia pista viola. Per il centrocampo spuntano i nomi di Zurkowski e Benassi

La Fiorentina ha troppi centrocampisti e può liberare i due giocatori

-Izzo all’Udinese, si sta trattando

I friulani cercano un difensore d’esperienza

-Vlasic, straordinari per diventare leader

L’esterno ha doti d’esperienza per cambiare il Toro

La Gazzetta dello Sport

Toro, un passo in più

Alzare il ritmo, più gol e inserire i volti nuovi. Juric apre la fase 2