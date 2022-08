I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 22 agosto 2022: calciomercato con un occhio al campionato

Tuttosport

-Praet-Pobega, voglie Toro

Il piano granata per il belga. La speranza per un ritorno del milanista. Vicino Cistana

-Buongiorno, il cuore Toro che ha spento Immobile e impressionato pure Sarri

-Lazaro e Vojvoda le frecce sulle corsie di sorpasso

Non arrivano abbastanza rifornimenti in area. Juric medita di cambiare gli esterni a Cremona

La Gazzetta dello Sport

La banda Juric. Ricci, Buongiorno e i ragazzi Toro. Un bel futuro va già in campo

Il pareggio con la Lazio ha mostrato la personalità del centrocampista e il coraggio del difensore. E dietro a loro ci sono altri giovani che sgomitano