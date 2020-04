Torino, la rassegna stampa di oggi 28 aprile 2020 - Toro.it

I titoli dei quotidiani che parlano del Torino nella giornata del 28 aprile 2020: ecco la rassegna stampa di oggi

Il calciomercato, le trattative che il Toro sta imbastendo in attesa di conoscere quello che accadrà e se il campionato riprenderà, le idee per il prossimo 4 maggio, una celebrazione diversa certamente dalle altre. Ecco i principali argomenti sviluppati dai quotidiani che parlano del Toro. A seguire la rassegna stampa del 28 aprile 2020.

Tuttosport: Toro, è l’ora della qualità. Bonaventura + Gagliardini

L’interesse dell’Inter per Izzo può raddoppiare le trattative con Raiola: a centrocampo serve una svolta verso l’alto

“Al Toro di corsa: in pigiama”

Lys Gomis, tre sole presenze ma tanto amore: “Una volta mi svegliarono dicendomi che erano già in campo tutti per l’allenamento. Mi alzai dal letto, mi misi una giacca e volai là: era deserto”

CronacaQui: Il 4 maggio del Toro. Ecco tutte le ipotesi