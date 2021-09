I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 30 settembre, a due giorni dal derby della Mole

Tuttosport

Juric, rivoluzione derby. Toro, la nuova mentalità: “Giochiamo per vincere”

Da anni i granata non preparavano tattiche così coraggiose. Ivan ha già battuto la Juve con Genoa e Verona. E Allegri disse: “Ci ha gonfiato come zampogne”

-Arbitra Valeri, Torino inquieto

Quel precedente con Miha e Acquah, espulsi

-La speranza non c’è solo per un miracolo Belotti. Anche Praet ci prova

Il belga, reduce da un guaio muscolare, tenterà di forzare. L’obiettivo come per il Gallo è poter sedersi in panchina. Ansaldi: “Tranquilli, io recupero”.

La Gazzetta dello Sport

Il derby alla Juve. Belotti in panchina con Zaza e Izzo. Il Toro recupera capitano e fiducia

Il tecnico affila le armi per la sfida di sabato alla Juve. E col rientro dei big può dosare le risorse anche in attacco