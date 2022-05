È il giorno di Superga, il giorno in cui il Torino si ferma e ricorda gli Invincibili: ecco il racconto dei giornali in edicola

Tuttosport

Il 4 maggio di Juric, prima volta: brividi e operazione Europa

Il tecnico ha dimostrato fin dall’inizio della stagione di voler immergersi totalmente nel mondo granata: motivazioni che gettano ulteriore luce e speranza nel suo ciclo triennale

Storie a Superga: è la vita del Toro

Dalle contestazioni agli applausi, dai capitani granata a don Rabino: le più significative immagini sul colle dal post fallimento in avanti

Bagno di folla e amore

Oggi dopo due anni primo allenamento a porte aperte al Fila. Alle 17 la messa a Superga

Il lungo abbraccio del mondo intero

Una giornata speciale anche per chi non è granata

La Repubblica

Motto: “Fui io il primo a indossare la fascia di Valentino Mazzola. I campioni sono sempre con me”

Il primo capitano del Toro dopo la tragedia

La Stampa

“A Superga si capisce cos’è il Toro: per Belotti sarà un giorno speciale”

Claudio Sala: il fantasista che ha vinto l’ultimo scudetto granata salirà al Colle per rendere omaggio agli Invincibili

La Gazzetta dello Sport

Ritorno a Superga

Grande Torino, rivive la leggenda. Dal Fila al Colle: orgoglio granata