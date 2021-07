I titoli sul Torino dei quotidiani che si occupano della vicende granata: la rassegna stampa di oggi, 5 luglio 2021

Tuttosport

-Anche l’Atalanta “pesa” Belotti. Pista Ucraina n.2: Toro, da Supryaga all’idea Dovbyk

Vagnati valuta pure l’eroe di Sheva agli Europei contro la Svezia. La Dea punta il Gallo in caso di partenza di Zapata o Muriel. Cairo: le strategie anti Blackstone.

-Raduno: i tifosi sempre fuori?

Filadelfia: per ora non sono previste porte aperte

-Miracolo Robaldo: ora si costruisca

Il Comune: “Inizio dei lavori in tempi rapidi”. E’ un’opera da 4,7 milioni: un centro sportivo per tutto il vivaio granata. Dopo 5 anni di discussioni e ritardi, sarà pronto tra 18 mesi?

La Gazzetta dello Sport

La ripartenza. Scatta il nuovo Toro. Tutti prontissimi per il via con Juric

Domani il raduno, il tecnico inizierà deciso: ai calciatori chiede totale adesione al progetto

La Stampa

Via libera per il Robaldo: qua si alleneranno le giovanili del Toro