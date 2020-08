La rassegna stampa di oggi, 6 agosto 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

L’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino (oggi si attende l’ufficialità) e l’argomento principale sulle pagine dei quotidiani, in edicola quest’oggi, che si occupano delle vicende del club. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa

Tuttosport

Giampaolo: da Torreira a Ramirez

Non solo Linetty. Primi sì: più facile il trequartista

Sondaggi con l’Arsenal per Torreira in prestito: il mediano rivuole l’Italia. Ramirez-Linetty (scadenza ’21): si tratta

Cairo, solita musica: “Lo volevo da tempo, lui insegna calcio“

“Anni fa prendemmo un altro al posto di Giampaolo perché era già impegnato. Mercato? Vediamo. Lo assisteremo al meglio”.

Robaldo: alibi finiti

Finardi, assessore allo Sport: “Risolto l’ultimo intoppo burocratico, c’è il permesso per costruire”

La Gazzetta dello Sport

Il Maestro in cattedra

Il Toro a Giampaolo. Cairo gli dà le chiavi: “scelta di qualità, insegnante di calcio”

Il presidente affida il rilancio granata all’ex tecnico del Milan dopo 3 ore di vertice: “Lo metteremo in condizione di lavorare al meglio”. Oggi l’ufficialità.