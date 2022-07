I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 6 luglio 2022

Tuttosport

-Il Toro stringe i tempi per il salto triplo

Laurentié: Vagnati sale a 8.5 milioni. Praet: per i granata la strada è libera

-E ora avanti tutta per Petagna. Per Belotti si fa avanti il Nizza

L’attaccante del Napoli chiede spazio. Il Dnipro in attesa di una nuova offerta per Dobvyk

La Gazzetta dello Sport

Singo e Bayeye, Vojvoda e Aina. Toro a doppia velocità sulle fasce

Juric punta molto sulle corsie laterali, da qui la necessità di valide alternative