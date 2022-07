I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 7 luglio 2022: l’arrivo di Radonjic e il mercato dei granata

Tuttosport

-Il Toro disegna le ali a Juric. Preso Radonjic, nazionale serbo, dal Marsiglia

Vagnati stregato dopo averlo visto contro la Svezia. Accordo per un obbligo di riscatto a 2 milioni più bonus

-Maggiore, nuovo contatto

Vagnati non molla la pista che conduce allo spezzino

-Laurienté: pressing per averlo in Austria. Zajc, ritorno di fiamma

Continua l’assalto al francese: a Juric servono ancora 3 rinforzi

La Gazzetta dello Sport

Un talento da Toro. Guizzo granata, preso Radonjic. Dribbling e forza alla corte di Juric

Il serbo arriva in prestito dal Marsiglia con obbligo di riscatto. Sarà il nuovo Brekalo

-Torna Lukic: primo giorno da nuovo capitano

Il serbo in ritiro con Zima e Rodriguez. E sabato Juric avrà tutti a disposizione. Prima della Coppa Italia 5 amichevoli