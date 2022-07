I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 8 luglio 2022: gli incontri di mercato e le prime parole di Radonjic

Tuttosport

-Maxi intrigo Laurentié. Rompe col Lorient ma occhio al Sassuolo. Djuricic più vicino

Il francese non si allena: “Vendetemi”. La richiesta: 8 milioni più 2 di bonus

-Vagnati non molla Praet: “Importante per noi”

Il dt: obbligo condizionato. Il Leicester: acquisto immediato

-Maggiore aspetta. E nell’operazione entra pure Linetty

Juric spera di avere lo spezzino già lunedì in ritiro

–La Gazzetta dello Sport

-Chiamatemi NR7. Radonjic e l’idolo Ronaldo: “Toro, ci divertiremo”

Primo giorno in granata per il nuovo attaccante serbo: “Il mio amico Lukic mi ha spiegato tutto, sono pronto”