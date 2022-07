I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 5 luglio 2022: il lavoro in campo e il mercato

Tuttosport

-Juric arriva e fa subito sudare tutti

Gran lavoro al Filadelfia e colloquio con Vagnati per il mercato

-Toro, mossa Kumbulla. E Maggiore è più vicino

Sondaggio granata per il centrale della Roma lanciato da Juric al Verona

La Stampa

-Deserto Toro

Appena una decina di tifosi al Fila per il primo giorno di raduno granata. Juric tace, intanto cresce il malumore, Mandragora perso per 700 mila euro.

-L’eredità

Il dopo Gallo apre il tema del gol. Sanabria e Pellegri all’esami da grandi

Il Corriere Torino

Volto provvisorio

Il Toro ha iniziato a lavorare al Filadelfia con molti giovani e senza i vari Nazionali. E deve ancora decollare il mercato. Ieri è arrivato Bayeye

La Gazzetta dello Sport

-Toro ad alta velocità. Raduno, poi tutti in campo. Juric apre subito il gas

Il marchio del tecnico già al primo giorno di lavoroIzzo, Vojvoda e Buongiorno in forma. E arriva Berisha

-Sbarcato Bayeye: in ritiro studierà da vice Singo

La Repubblica

Toro, raduno al via tra tanti Primavera e giocatori in partenza