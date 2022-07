I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 4 luglio: scatta il raduno ma i cancelli del Fila restano chiusi

Tuttosport

-Avanti, c’è posto

Accelerata Praet, Djuricic verso il sì, Joao Pedro stand-by

-E Vagnati per il ritiro in Austria vuole dare a Juric pure Laurentié

C’è tantissimo da fare ma la priorità sono due trequartisti

-Il raduno senza i tifosi

Si comincia a lavorare ma questo non è il Toro

-Per Millico ultima chiamata, Koné vuole convincere Juric

La Gazzetta dello Sport

Juric, secondo atto. Crescere ancora curando i dettagli

Il tecnico potrà sfruttare il lavoro di costruzione della scorsa stagione