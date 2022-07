Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i principali titolo sul Torino sui giornali in edicola quest’oggi

Tuttosport

Juric torna: almeno Praet me lo date?

Pure il belga è a rischio… viola il tecnico è in arrivo a Torino. Per ora è deluso, ma aspetta

Mandragora sceglie la Fiorentina. Rimpianto Toro, ma c’è Maggiore

Granata pentiti di non aver esercitato l’obbligo a 9 milioni: ora per Juric c’è lo spezzino

Laurienté: rilancio!

Jolly offensivi: assalto all’ala francese, che ha rotto con il Lorient. E Luis Henrique torna caldo

La Gazzetta dello Sport

Ricci chiavi in mano

Juric lancia il regista. Centrocampo giovane per il Torino del futuro

La Stampa

Mandragora se ne va, Praet e Joao Pedro sono le priorità Toro

Senza rilancio il centrocampista trasloca dalla Juve alla Fiorentina per 9,5 milioni. Per l’attacco si punta sul belga, inseguito anche dai viola, e sull’italo-brasiliano…