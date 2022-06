I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 30 giugno 2022: focus sul mercato dei granata

Tuttosport

-Il raduno si avvicina, Laurienté anche

Il francese in Sardegna dice sì: e i tifosi pure

-Maggiore: slitta il vertice ma Vagnati è tranquillo

La volontà delle parti è chiara: da definire i dettagli

-Oggi l’incontro con l’Inter per Bremer: Marotta punta a chiudere l’operazione

La Gazzetta dello Sport

Un Toro in vetrina. Verdi, Aina e Linetty. Estate a due velocità tra Juric e mercato

I tre vogliono riconquistare il tecnico,ma Salernitana, Samp e Leeds li cercano