I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 29 giugno 2022: calciomercato e focus sulle trattative dei granata

Tuttosport

-Mossa in difesa: se De Ligt va via dritti su Bremer

L’Inter non ha ancora potuto affondare con Cairo e i bianconeri giocano il jolly Mandragora nell’offerta

–Emergenza jolly: Laurienté 6 milioni

Scatto improvviso, scatto con il Lorient. Sondaggio per Orsolini

-Solet sempre in pole però serve lo sconto

Trattative col Salisburgo. Sorpresa: offerto Bonifazi!

-Vanja, l’uomo sempre in giostra

Dall’arrivo al Toro nel 2017 ad oggi; troppi flop. La sua mancata partenza blocca l’arrivo di un nuovo portiere

La Gazzetta dello Sport

Toro, i gemelli diversi. Sanabria-Pellegri, le due strade del gol

La tecnica e le giocate di Tonny, la potenza e l’istinto di Pietro: che scelta per Juric