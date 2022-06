I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 28 giugno 2022: calciomercato e trattative in vista del raduno

Tuttosport

-Voglia Mandragora. Torna e aspetta il Toro. Rilancio con la Juve, ultimatum Fiorentina

Vagnati alza l’offerta: 8 milioni, uno di bonus e 10% in caso di vendita

-Vagnati, ultimo giro prima del sì all’Inter

Il direttore tecnico del Toro prova a proporre il difensore brasiliano al Chelsea

-Okereke, idea per l’attacco. Portieri: la novità è Falcone

La Gazzetta dello Sport

Tre anni di Toro. Pellegri ha firmato. Con Sanabria nasce la nuova coppia gol

Il centravanti dell’Under 21 acquistato dai granata: triennale e opzione per il 2026