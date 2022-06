I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 27 giugno 2022: focus sul calciomercato

Tuttosport

–Toro, scatto per Maggiore e Joao Pedro

I granata vogliono evitare la beffa viola come per Mandragora. C’è il sì del Cagliari: 6 milioni più bonus

–Tecnica, eleganza e coraggio. Con Juric può vedere l’azzurro

Il ritratto del centrocampista dello Spezia

-Belotti, pochi giorni e finalmente la verità

Offerte da Monaco e Fiorentina. E il sogno Milan

La Gazzetta dello Sport

Djidji, il terzo uomo. Esperienza e fiducia, ora è sempre più al centro del Toro.

Il difensore è cresciuto nella stima di Juric. Con Izzo e Rodriguez forma una diga solida