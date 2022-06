I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 24 giugno 2022: calciomercato, tra Mandragora quasi viola e la trequarti da rifondare

Tuttosport

-Toro, c’è il piano B. Mandragora più viola. E Vagnati accelera per avere Maggiore

Netto sorpasso della Fiorentina nella corsa al regista napoletano

-Nel ballo delle punte si rituffa Petagna

Sondato il centravanti del Napoli già cercato in precedenti sessioni di mercato

-Luis Henrique, si va verso il sì. Toro ai dettagli per l’ingaggio

La Gazzetta dello Sport

-Singo, solo Toro. Un’estate libera, così si è ricaricato e correrà per Juric

Il laterale ivoriano a giugno era infortunato e ha saltato la nazionale. Il 4 luglio sarà pronto per la preparazione

-Ola Aina in vacanza negli Stati Uniti con… Sfera Ebbasta