Torino, la rassegna stampa di oggi, 8 giugno 2020 - Toro.it

I titoli dei quotidiani in edicola l’8 giugno: tra mercato e campo, in attesa del 20 giugno, ecco la rassegna stampa sul Torino

Il mercato che imperversa nonostante manchi ancora quasi metà campionato da concludere e poi il campo, visto che dal 20 giugno il Torino tornerà in campo contro il Parma alle 19.30 aprendo di fatto la ripartenza di questo campionato. Ecco i principali titoli dei quotidiani in edicola l’8 giugno 2020.

La rassegna stampa dell’8 giugno

-Tuttosport

Ecco Bonaventura: Toro, ci sono

La Roma si defila, l’Atalanta aspetta. Granata avanti

Decalogo di Longo per risalire subito e scacciare le paure

Cinque regole da rispettare per recuperare la classifica. La più importante: aiutarsi l’un l’altro e non fermarsi mai

– La Gazzetta dello Sport

Zaza è in rimonta nel Toro d’attacco che prepara Longo

Il tandem con Belotti provato col 4-4-2. Simone si allena con la mentalità giusta