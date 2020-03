Torino, la rassegna stampa di oggi 9 marzo 2020 - Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei quotidiani in edicola il 9 marzo: la lotta per non retrocedere e il coronavirus, con la possibilità di fermare la A

Le squadre in lotta per non retrocedere hanno mandato un segnale al Toro: i giornali in edicola il 9 marzo pongono l’accento su quanto accaduto in Serie A, con le vittorie di Samp e Genoa, ma anche sulla situazione coronavirus che rischia di fermare il campionato. Molto si saprà dopo il consiglio federale in programma domani.

La rassegna stampa, i titoli sul Torino

Ecco la rassegna stampa di oggi, 9 marzo 2020.

• Tuttosport

Toro, Longo dà un calcio alla B

La Samp e il Genoa ora fanno paura: e il Toro reagisce

Verdi non è più in punizione

Ha sprecato tante chance, finché Longo lo ha escluso, a Napoli. Messaggio recepito: ha risposto con i gol al Fila, anche su piazzato

• La Gazzetta dello Sport

Cairo: “Il calcio? Penso all’Italia. Servono misure più drastiche”

“L’epidemia sta avanzando in maniera molto preoccupante: siamo in guerra

Servono provvedimenti “cinesi”. I decreti del governo? Basta pannicelli caldi”.

• La Stampa

Il calcio adesso può fermarsi. La Serie A cerca la sponda Uefa

I club: “Noi in campo perché lo dice il decreto”. Durissimo lo scontro con il ministro Spadafora. Domani consiglio Figc straordinario: si lavora per una linea comune con Premier e Bundesliga