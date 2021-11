I titoli del Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 15 novembre 2021, a una settimana dall’Udinese

La Gazzetta dello Sport

Manovra a sinistra. Buongiorno in fascia, Izzo dall’altra parte: doppia sorpresa Toro

Juric prepara al Filadelfia una mossa con i due dopo l’infortunio di Rodriguez: il primo agirà da esterno, il secondo sul centrosinistra. Via alle prove per l’Udinese

Tuttosport

Offerta Toro: ecco le cifre. Contratto di 4 anni, 1,8 milioni e bonus. Ma Bremer aspetta

Il brasiliano ha mercato e finora ha dribblato il rinnovo: però la società granata spera di convincerlo con un rinnovo sostanzioso: “E a gennaio sarà incedibile”

-Guaio Rodriguez, è una lesione

Torna a Torino, ora altri esami: lo stop sarà lungo

