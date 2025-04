Ecco i titoli sul Torino dai principali giornali di oggi, martedì 22 aprile 2025: dal possibile recupero di Vlasic all’obbiettivo di mercato

La Stampa

Toro, niente rimborsi ma biglietti a 1 euro. Vanoli spera in Vlasic

Disagi per i tifosi dopo il rinvio: il club offre una promozione per il Venezia. Per domani contro l’Udinese i granata puntano al recupero del 10 croato

Tuttosport

Toro, pista Tessmann. Fedelissimo di Vanoli

Il centrocampista americano gioca nel Lione, dove però non è riuscito ad esprimersi come ai tempi del Venezia insieme col tecnico granata

Un gesto per i tifosi. Col Venezia a 1 euro

Iniziativa per i possessori dei biglietti di Toro-Udinese. Il rinvio solo 2 ore prima dell’inizio “Capiamo i disagi”. L’offerta anche per chi domani sarà allo stadio

Vlasic: due giorni in più per sperare

Ieri non rientrava nell’elenco dei convocati, ma per domani potrà farcela

Nikola Vlasic