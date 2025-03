La rassegna stampa di oggi, mercoledì 12 marzo 2025: ecco alcuni titoli sul Toro dei principali quotidiani

La Stampa

Toro, tutti pazzi per Casadei

Trecento tifosi allo store granata per fare selfie con il nuovo simbolo della squadra

La fascia sinistra del Toro è di Biraghi, Borna Sosa bocciato tornerà all’Ajax

Gerarchie acquisite, pure Salama non sarà riscattato

Si rivede uno da Toro, Casadei è il giocatore per credere nel futuro

Il centrocampista granata ha già conquistato tutti: Vanoli, tifosi, club

Tuttosport

Vanoli prepara la lista, al lavoro per il Toro del futuro

Mancano 10 giornate alla fine di una stagione che si sta rivelando transitoria. Il tecnico non vuole più errori nelle scelte di mercato: serve ambizione

E a luglio tornerà Dellavalle

Il difensore centrale protagonista in B con il Modena: sarà in ritiro per essere valutato da Vanoli

Toro: la svolta di gennaio, mai vista tanta qualità

Ricci, Casadei, Elmas e Vlasic. Quella attuale è la squadra granata più tecnica degli ultimi 20 anni